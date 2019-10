“Miles Davis - A Different Kind of Blue”: su Rai5 le sue facce del mito jazz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miles Davis? Per Carlos Santana «Un artista granitico, mai piegato al sistema commerciale». Non così per il critico Stanley Crouch: «Idiozie - sentenzia - Voleva solo fare soldi. Vederlo umiliarsi davanti a un pubblico commerciale è stato davvero terribile.» Giudizi opposti davanti a quella che fu la rivoluzione elettrica di Miles Davis. Una rivoluzione raccontata dal documentarioche Rai Cultura propone in prima visione domani alle 22.05 su Rai5. Con l’album “Bitches Crew” del 1970 gli strumenti elettronici entrano nella musica dell’artista americano, stella della musica jazz dai tempi di Kind of Blue del 1959. Le reazioni sono le più diverse. Il compositore Paul Buckmaster afferma «mi sono sdraiato sul pavimento battendo mani e piedi per esprimere quanto forti erano i sentimenti che mi dava, era davvero la musica del futuro», mentre Crouch scrisse come recensione «il più grande esempio di autolesionismo della storia». A Miles Davis probabilmente non importava il parere né dell’uno né dell’altro. «Sono quarant’anni che riascolto mai la mia musica» diceva un artista sempre teso a inseguire le intuizioni del suo talento, incurante delle critiche e senza badare alla risposta del pubblico.