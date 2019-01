Melevisione, maratona in tv per i 20 anni: ascolti record e social impazziti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' stato un autentico successo quello riscosso dalla maratona di 13 episodi della, trasmessa ieri notte dalle 21 fino alle 2 su RaiYoYo . La storica trasmissione per bambini festeggiava i 20 anni con una messa in onda speciale, seguita da oltre 175mila spettatori (0,7% di share). Ma il successo di questo revival non si è limitato alla televisione, ma è letteralmente esploso sui social: l'hashtag “#melevisione” è stato Top Trend su Twitter in Italia e nel mondo per tutta la serata, raccogliendo oltre 40mila tweet.Lo storico cast della “Melevisione” si è riunito per seguire insieme la maratona e commentare sui social le puntate. La diretta Instagram di Lorenzo Brachetti (Milo Cotogno) è diventata immediatamente virale, fra brindisi, baci, gag e canzoni al karaoke. L'esperimento è stato molto apprezzato, i social hanno dato la propria benedizione con commenti entusiasti di utenti di ogni fascia d'età. Nostalgia ma non solo, la maratona “Melevisione” è piaciuta anche perché capace di trattare temi delicati come la discriminazione e la violenza sulle donne, il tutto con un linguaggio semplice e adeguato ai bambini.