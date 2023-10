Morta Lorenza Cingoli, storica autrice televisiva dell'Albero Azzurro e della Melevisione: aveva 58 anni

È morta a 58 anni Lorenza Cingoli, storica autrice televisiva dell'Albero Azzurro e della Melevisione. A dare la notizia Rai Kids, che con un comunicato sul sito web ne ha annunciato la scomparsa.

Carlo Conti torna con lo Zecchino D'Oro: «Sanremo? Ne ho fatti tre di successo, ma non so se me lo riproporranno»

Lorenza Cingoli, chi era

Nata ad Ancona il 13 marzo del 1965, Lorenza Cingoli si trasferisce a Milano per l'università. un coniglio gigante, pupazzo testimonial della rete televisiva Junior Tv.

Morto Tinin Mantegazza, il “papà" del pupazzo Dodò dell'Albero azzurro

Autrice di trasmissioni che hanno segnato la storia della Tv per ragazzi come L' Albero Azzurro e La Melevisione, si è distinta anche come sceneggiatrice di film, come il cartoon «Johan Padan a la descoverta de le Americhe» insieme a Dario Fo, o come il lungometraggio «Berni e il giovane faraone», ambientato nelle sale del Museo Egizio di Torino, insieme a Martina Forti, oltre che di serie di fiction per ragazzi e soprattutto di libri e racconti per giovani e giovanissimi. Fino a questi ultimi mesi di lavoro per la scrittura del programma «Calzino», la sede Rai di Torino è stata la sua «casa», il luogo dell'impegno e del confronto, il luogo delle amicizie e delle collaborazioni. I suoi programmi continueranno per anni a divertire ed educare le nuove generazioni.

Morto Tinin Mantegazza, creò il pupazzo Dodò dell'Albero azzurro

Il messaggio della Rai

«Rai Kids e tutta la comunità della tv per ragazzi italiana piange la scomparsa di Lorenza Cingoli, autrice brillante, persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità, ricordandone l'entusiasmo e la dedizione alla scrittura di racconti, libri e programmi dedicati ai più piccoli», queste le parole pubblicate sul sito della Rai.