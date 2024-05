Martedì 21 Maggio 2024, 00:28 - Ultimo aggiornamento: 00:30

In coincidenza con i festeggiamenti per i 110 anni di vita, Marinella avvia una svolta generazionale. Maurizio Marinella, azionista di maggioranza della “E. Marinella srl di Luigi, Maurizio e Alessandro Marinella” con il 97%, ha ceduto la nuda proprietà di suddetta quota, al figlio Alessandro che possiede la piena proprietà del 3% del capitale.

«La donazione di quota sociale con riserva di usufrutto» è avvenuta il 22 aprile scorso nello studio del notaio Luca di Lorenzo di San Gennaro Vesuviano (Napoli), presenti i due interessati, padre e figlio e i testi Pasquale De Siena e Gennaro Fago. «E’ un normale trasferimento di quote a favore di mio figlio che già collabora da otto anni, non cambia nulla», spiega Maurizio Marinella, 69 anni il 31 dicembre prossimo, che si affretta a precisare che lui resta in prima linea nella gestione di un’attività storica, divenuta famosa per le cravatte alle quali si sono affiancati i foulard in seta, borse, portachiavi, portafogli, costumi.

«Le parti convengono che il diritto di voto in assemblea spetti all’usufruttuario Maurizio Marinella» si legge nell’atto ufficiale, a ulteriore conferma che il patron attuale, nipote del fondatore Eugenio, conserva le leve del comando. «Il valore della donazione di nuda proprietà ammonta a 1.600.500» e « che la donazione in oggetto non è la prima che intercorre tra le parti». Infatti il 26 luglio 2023, sempre davanti allo stesso notaio, il padre ha donato al figlio la piena ed esclusiva proprietà dell’unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Napoli alla via Vannella Gaetani, 3 e precisamente: appartamento al primo piano di cinque vani di valore 63.450 euro. Il 17 aprile 2019 il padre ha donato al figlio la piena proprietà dei seguenti immobili: via Giuseppe Orsi 4B, posto al secondo piano composto da cinque vani interno 13, valore 139.289 euro; Villa Chiara in via Boccaccio 2, con appartamento a piano terra di tre vani ed accessori, valore 81.993,24 euro; il 3% di valore nominale di 90.000 euro di “E. Marinella srl di Luigi, Maurizio e Alessandro”.

Inoltre il 20 novembre 2023 Maurizio ha donato ad Alessandro il 3% società Maumari srl della quale il 22 aprile di quest’anno, ha ceduto il 97% per un valore di 57.350 euro e nella stessa data ha girato la nuda proprietà di Emme Immobiliare.

«Il Covid per noi è stata un’opportunità - prosegue Maurizio Marinella - perchè sono entrati in azienda 15 giovani che hanno avviato una piattaforma di ecommerce, funzionale anche ad organizzare eventi. Un mondo nuovo, perchè loro sono portatori di sane novità che ci hanno permesso di fabbricare cravatte in tema di sostenibilità, cravatte che nascono dalle bucce delle arance: c’è una Marinella più giovane che si affianca alla Marinella tradizionale» conclude Maurizio.

Dal punto di vista dei bilanci, l’ultimo rendiconto pubblicato è quello al 31 dicembre 2022. I ricavi delle vendite e prestazioni si attestano a 14,340 milioni contro i 10,693 milioni del 2021. Il totale costi per personale ammontano a 2,4 milioni (erano 1,950 milioni l’anno prima); l’indebitamento totale è calato da 7,5 a 7 milioni con un calo molto drastico dei debiti bancari da 3,6 a 2,7 milioni.

Si diceva che sabato 15 giugno Marinella spegne 110 candeline a Vico Equense, nel corso di una festa in spiaggia.