Masterchef, lo chef Locatelli: carne in vitro, deluso dal governo italiano

Lunedì 11 Dicembre 2023, 15:11

Molti i temi di cui si è parlato alla conferenza stampa di presentazione della tredicesima edizione di Masterchef: tra questi anche tutto ciò che il programma si trova a portare in cucina, non solo le storie dei concorrenti e la loro abilità, ma anche un mondo che cambia ed è in continua evoluzione. Tra le domande rivolte dai giornalisti ai giudici, ad esempio, anche quella sull'impatto ambientale dei piatti a base di carne e di pesce e quindi sulla loro presenza all'interno di questa edizione: Giorgio Locatelli ha risposto affermando che da anni Masterchef è attento a queste tematiche ed è molto impegnato anche sull'eliminazione degli sprechi e dell'uso della plastica, inoltre i piatti vegetariani sono sempre stati presente nel programma come anche diversi concorrenti che seguono questo regime alimentare. Lo chef ha inoltre voluto spendere due parole su un argomento di grande attualità, la carne in vitro (o sintetica, o coltivata che dir si voglia): riassumendo velocemente, in Italia c'è stato grande dibattito sul tema ma il governo ha deciso per ora di vietarne l'utilizzo. “sono rimasto molto deluso dal Governo italiano che non ha approvato la sperimentazione della carne in vitro -ha dichiarato Locatelli- quando l'Europa la approverà dovremmo comunque comprarla altrove, mentre noi con il genio italiano avremmo potuto creare qualcosa di una qualità superiore” foto Sky - Kikapress / music by Korben



LEGGI ANCHE - MASTERCHEF 2023, TUTTE LE NOVITA'