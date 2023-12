Martina Colombari parla del rapporto con il figlio a Verissimo: «Nessuno ci ha insegnato come fare i genitori»

Martina Colombari ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo ha parlato della sua famiglia e in particolare del rapporto con il figlio Achille. La conduttrice le ha chiesto di parlare del percorso di terapia familiare, che l'attrice non ha nascosto di aver seguito in un periodo complesso.

Il rapporto con il figlio Achille

«Con il periodo dell'adolescenza di Achille sono sorte delle dinamiche difficili da gestire. Il periodo storico è diverso da quello in cui siamo cresciuti noi, e nessuno ci ha insegnato come fare i genitori. Un po' bacchettona? Forse sì, ma anche la mamma amica non va bene.

Cerchiamo quindi di fare il nostro meglio. A volte si lavora sul castigo, altre volte sul premio».

«Con Achille diresti quindi che avete un bel rapporto?», ha chiesto Silvia Toffanin. «Nì - la risposta dell'attrice -. Come quello che possono avere le mamme con un figlio 19enne. Non sempre la pensiamo allo stesso modo. Cosa mi auguro per il futuro? Di poter diventare sempre più saggia, di riuscire a stare nella verità, nella mia natura. Quindi cercare di far vedere sempre di più chi è Martina, senza giri di parolem nel bene e nel male. A volte la gente ti apprezza, altre volte è facile diventare scomoda e fastidiosa. Ma a me questo non interessa».