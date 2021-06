Mara Venier torna a Domenica In e piange in diretta: «Non sono stati giorni facili per me. Ringrazio tutti»

Mara Venier torna alla guida di Domenica In. «Sono molto felice di essere qui questa domenica, di riprendere il mio posto qui per questa domenica e la prossima. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno mandato messaggi. Non sono stati giorni facili per me. Messaggi anche da persone comuni». Poi la conduttrice di Rai 1 si interrompe e inizia la musica di Vasco Rossi: «Io sono ancora qua». La Venier prosegue: «L'emozione è davvero tanta». C'è anche Maurizio Costanzo in collegamento video: «Senza di te la domenica è lunedì».

Domenica In, gli ospiti della puntata

Intanto sono stati annunciati gli ospiti della 40esima puntata di Domenica In, in onda domenica 20 giugno alle 14.00 su Rai Uno, in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma.

Per lo spazio informativo sui vaccini e Covid interverranno il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, il Prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell' Ospedale San Martino di Genova e Maurizio Costanzo.

Orietta Berti, in testa alle classifiche con il singolo "Mille", sarà in studio per esibirsi e raccontare questo momento importante della sua carriera. Nino Frassica e Paola Minaccioni presenteranno il film "School of mafia" , in uscita nelle sale cinematografiche il 24 giugno; l'etoile Eleonora Abbagnato parlerà del progetto della Rai "The unbreakable", che la vedrà protagonista del racconto di cinque storie di sportivi italiani in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo.

Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 2021, si esibirà in una originale coreografia ballando sul brano "Ice Ice baby" su musica dei "Vanilla Ice"; l'attore Salvatore Esposito, il noto Genny nella serie "Gomorra" presenterà il suo primo romanzo-thriller "Lo Sciamano"; spazio alla musica con i Boomdabash che si esibiranno con la loro ultima hit dell'estate "Mohicani" e poi Bruno Venturini canterà un classico della canzone napoletana.