Luce Social Club, su Sky Arte il 25 marzo ospiti Enrico Ruggeri e Dacia Maraini

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale Luce Social Club, condotto da Denise Negri e Federico Chiarini. Venerdì 25 marzo in programma una nuova puntata andrà in onda dalle ore 20:00 su Sky Arte (canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su Now e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Gli ospiti della serata: Enrico Ruggieri e Dacia Maraini

Aprono la serata il regista Giuseppe Gagliardi e l’attrice Barbora Bobulova per presentare “Il Re”, il nuovo prison drama disponibile su Sky Atlantic, on demand e in streaming su Now. Giuseppe Gagliardi, già al lavoro sulla trilogia 1992, 1993 e 1994 e sulla serie Non uccidere, dirige un cast d’eccezione in cui figurano, oltre a Barbora Bobulova, anche Luca Zingaretti, nei panni del protagonista, affiancato da Isabella Ragonese, Anna Bonaiuto e Giorgio Colangeli. La serie, in otto episodi, è una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside, in collaborazione con Zocotoco.

La puntata prosegue con la musica e l’incredibile carriera di Enrico Ruggeri. Tra gli autori più prolifici della musica italiana, in oltre 40 anni di attività, Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti, affiancando negli anni al cantautorato anche l’attività di scrittore, conduttore televisivo e radiofonico. In studio a Luce Social Club, Enrico Ruggeri presenta la sua ultima pubblicazione: l’album “La Rivoluzione”, un disco che parla di rapporti umani, di generazioni, di sogni dell’adolescenza, della vita che si scontra con quello che pensavamo la vita avrebbe dovuto essere.

Chiude la serata Dacia Maraini, con il suo ultimo romanzo “Caro Pier Paolo” edito da Neri Pozza, un lavoro in cui la scrittrice intesse, sotto forma di lettere, un dialogo intimo e sincero con l’autore e l’amico Pier Paolo Pasolini. Tra le autrici più autorevoli della letteratura italiana contemporanea, Dacia Maraini negli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Strega con la raccolta di racconti “Buio” (1999) e il Premio Campiello con “La lunga vita di Marianna Ucrìa” (1990), tra i romanzi italiani più venduti degli ultimi decenni.

Completa la puntata un’intervista a Gabriele Lavia e Federica Di Martino in questo periodo in scena con “Il berretto a sonagli” di Luigi Pirandello. Uno spettacolo che, dopo aver fatto tappa in città quali Napoli e Milano, prosegue in tournée nazionale fino a metà aprile.

Il programma

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.

Luce Social Club è un programma prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.