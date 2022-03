Ornella Muti a Belve, Francesca Fagnani la incalza sulla Russia. E lei risponde: «Sono confusa»

Ornella Muti è la nuova belva di Francesca Fagnani. L'attrice, ospite della giornalista domani sera alle 23, parla delle proprie origini russe e del suo rapporto con la guerra in Ucraina.

Come rivela un estratto dell'intervista di Belve pubblicato da Davide Maggio sui social, la Fagnani ricorda il forte legame, ricambaiato, con la popolazione russa. «Con la Russia ha un rapporto stretto: ha la residenza, ha casa. A un certo punto, non so se l'abbia ottenuta o meno, aveva chiesto anche la cittadinanza. Poi ha fatto anche spettacoli importanti. Lei ha detto che ha un amore per il popolo russo ed è ricambiata». Una lunga premessa per arrivare al nocciolo della questione: «In questo momento ha dubbi su che parte stare rispetto alla guerra in Ucraina?»

La domanda non sorprende troppo Ornella Muti: «No beh della guerra è inutile che ne parliamo, è sbagliata sempre» risponde l'attrice che poi di getto amette di essere «confusa». «Ed è confusa rispetto a cosa?» incalza Francesca Fagnani. «Sono confusa perché sono dispiaciuta. Intanto io sono mezza russa – non è un mio pallino –, amo molto i russi, i russi mi amano tantissimo, mi offrono cose meravigliose da fare, ho fatto un'operetta meravigliosa,... E questo mi dispiace. Questa guerra è sbagliata».

Non soddisfatta la conduttrice di Belve chiede: «Quindi insomma siamo d'accordo su chi è l'aggressore e su chi è la vittima?». Ornella Muti la guarda intensamente e senza proferire parola fa cenno con il capo in tono affermativo, senza lasciare adito a ulteriori dubbi.