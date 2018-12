Lory Del Santo, il dettaglio hot sul principe Khashoggi: «Sesso? Io non mi accorgevo di nulla...»

Lory Del Santo e la storia d'amore col miliardario saudita Adnan Khashoggi, tra diamanti, vita da vip ed una vita sessuale non proprio...appagante. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la Del Santo ha iniziato a rievocare quella relazione a partire dal famoso diamante che il miliardario le regalò: “era un po' come Berlusconi secondo me, come Silvio regalava a tutte le ragazza la farfallina, così anche il Principe Khashoggi aveva preso quel regalo per me da una borsa piena di oggetti simili, che probabilmente regalava a tutte. Ai tempi lui era un po' vecchio, calvo, con la pancia, ma molto ricco e simpatico. Sembrava un po' Massimo Boldi”.

Quanto valeva, a suo avviso, quel regalo? “Non l'ho mai detto per non sminuire il Principe. Ma era solo un rubino a forma di cuoricino, si e no sarà costato 5 milioni di lire. Era montato su dell'oro che all'interno era vuoto...” Chissà che vita favolosa però le avrà fatto fare Khashoggi. “Si, ma ad oggi non ho ancora capito una cosa in quei sei mesi di relazione: se abbiamo 'consumato' oppure no”. Prego? “Lui arrivava in accappatoio nella mia suite mentre io ero sul letto. Si avvicinava, si appiccicava un attimo, si alzava e andava in bagno. Ma io non sentivo nulla e non vedevo nulla”. Ci vuole dire che Khashoggi era poco dotato. “Secondo me faceva finta, voleva solo passare del tempo e guardare una brava ragazza. Ma in sostanza, con lui non ho mai visto qualcosa...che sia stata messa dentro, ecco”.

