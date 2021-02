Non è la D'Urso, le figlie dell'ex giocatore Jonathan Bachini: «Cancellate come i figli di Walter Zenga»

Lo sfogo delle figlie dell'ex giocatore Jonathan Bachini a Non è la D'Urso: «Cancellate come i figli di Walter Zenga». Un altro caso di rapporto tormentato tra padri e figli che vede protagonista un calciatore si è aperto durante la diretta di domenica sera nel salotto di Barbara D'Urso.

Si chiamano Asia e Sandy e sono due delle tre figlie dell'ex calciatore di Juventus, Udinese Parma e Brescia Jonathan Bachini, squalificato a vita dal mondo del calcio per doping. Le due sorelle ospiti a Live non è la D'Urso, hanno dichiarato di aver perso ogni contatto con il padre.

«Siamo state cancellate da nostro padre come quelli di Walter Zenga - si sono sfogate da Barbara D'Urso - non lo sentiamo da tre anni. Da quando sta con questa nuova compagna è completamente sparito.

«Se sono qua oggi - ha spiegato Asia la primogenita - è perchè voglio chiedere la motivazione esatta del perchè, non l’ho mai accusato di niente. Quando è uscito il fatto del doping io non l’ho accusato di niente, ma da quando ha conosciuto questa donna è diventato apatico, non lo riconosco più. Da tre anni e mezzo non ho più sue notizie, non so neppure se è vivo o morto».

