Lino Banfi e la lettera a Dio dopo la morte della sua Lucia, il messaggio a Verissimo: «Sono un marito che vuole sognare la moglie, è un diritto»

Lino Banfi commuove a Verissimo. Un'intervista ricca di emozioni. L'attore inzia ricordando Amanuel Lagrasta, il pronipote morto suicida. «Lo avevo sentito i giorni di Pasqua per fargli gli auguri dei 18 anni. Lui singhiozzava perché non era venuto al funerale di zia Lucia (moglie dell'attore ndr). Come se lui già quei giorni sapeva che avrebbe fatto quel gesto terribile. Ha detto alla nonna vado a studiare in terrazzo e si è buttato». La famiglia ha deciso per lui (perché lui avrebbe voluto così) hanno donato gli organi. «Qualcuno vedrà con i suoi occhi. Io gli ho scritto che spero che chi vedrà attraverso tuoi occhi vedrà la vita meno terrificante di come l'hai vista tu».

Dopo 2 mesi dalla morte dell'amata moglie Lucia, Lino Banfi si è trovato di fronte a un nuovo, devastante lutto.

Il messaggio a Berlusconi

Poi l'attore prende un momento per mandare un messaggio a Silvio Berlusconi. «Mi sentite dall'ospedale... Allora, che facciamo? Usciamo?». L'appello è in dialetto milanese, ma arriva forte e chiaro.

La lettera a Dio

Un dolore dopo l'altro per Lino Banfi che lo scorso febbraio ha perso l'amata moglie morta per un tumore cerebrale. Ora l'attore pugliese racconta a Silvia Toffanin di aver allacciato una linea diretta con Dio per colmare il vuoto lasciato dalla morte della moglie Lucia Zagaria. la lettera che ha scritto fa scoppiare in lacrime la conduttrice: «Non sono desideri terreni, capricci o voglie. Sono un marito che vuole sognare sua moglie. Non sono triste o afflitto, sognare mia moglie mi sembra quasi un diritto». La Toffanin non trattiene le lacrime e fa una dichiarazione a Lino Banfi: «Prenditi cura di te, chiamami per qualsiasi cosa, io sono qua che ti aspetto. Ti voglio bene, mi hai fatto piangere un sacco»