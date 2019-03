Amici, Laura Pausini saluta Ricky Martin e la De Filippi sbotta: «Sei una cafona»

Laura Pausini è la super ospite, insieme a Biagio Antonacci, della prima puntata del serale di Amici. La cantante oltre a sfoggiare un fisico da urlo è stata come sempre molto ironica, appena entrata è corsa ad abbracciare il suo amico e collega Ricky Martin e poi lo ha sculacciato, in seguito si è esibita in una divertente imitizione di Maria De Filippi. Pubblico e social in delirio.

Amici, Mowgli eliminato. Loredana Bertè: «I bimbi fanno 10 volte quello che fai tu»

Meghan Markle, ecco il soprannome che le ha dato la servitù: imbarazzo a corte

In ogni trasmissione di Maria De Filippi in un modo o nell'altro c'è Laura Pausini. Tra la presentatrice e la cantante c'è un'amicizia ed una complicità molto forte e quando sono insieme si vede. Appena entrata come super ospite insieme a Biagio Antonacci nella pima puntata del serale di Amici 18, la Pausini è corsa ad abbracciare il suo amico Ricky Martin ignorando completamente la padrona di casa, tanto che la De Filippi scherzando le ha detto: «Sei proprio una cafona!». La Pausini per farsi perdonare ha regalato al pubblico un'imitazione perfetta della De Filippi. Maria per "vendicarsi" ha mostrato un video in cui Laura Pausini sculaccia Ricky Martin durante una puntata di “The Voice” Mexico, ma la Pausini ha colto la palla al balzo per rifarlo anche ad Amici: «ho una scusa per toccare il fondoschiena di Ricky». Risate sonore del pubblico social in delirio che vorrebbero vederla giudice in qualche talent italiano.



Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 13:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA