The Crown, Lady Diana sarà l'australiana Elizabeth Debicki

La Lady Diana di The Crown sarà l'attrice australiana Elizabeth Debicki. Lo ha annunciato la produzione, secondo quanto riferisce il sito della Bbc, spiegando che la star di 'Night Manager' prenderà il posto di Emma Corrin della quarta stagione. Debicki si unisce a Jonathan Pryce e Imelda Staunton per le ultime due stagioni della serie.

«Lo spirito della principessa Diana, le sue parole e le sue azioni vivono nel cuore di tanti», ha detto Debicki in una dichiarazione pubblicata dall'account Twitter ufficiale di The Crown. «È un vero privilegio e un onore per me entrare a far parte di questa serie magistrale, che mi ha assolutamente affascinato fin dal primo episodio», ha aggiunto l'attrice. Le ultime due stagioni della serie racconteranno la rottura del matrimonio della principessa Diana e del principe Carlo e la sua morte nel 1997, che mise in crisi la famiglia reale.



