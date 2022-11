Italian Opera Talent di Gianluca Terranova, il primo programma TV per divulgare l'Opera lirica

Grande successo della trasmissione ITALIAN OPERA TALENT in onda su SKY 176 Explorer Channel HD. Il TALENT nasce da un’idea di Gianluca Terranova tenore di fama internazionale, che in Italia ha ottenuto grande popolarità grazie al successo della Fiction Rai Uno “Caruso- La voce dell’amore”, con una visibilità di oltre 6 milioni di telespettatori.

Gianluca Terranova scrive un format di intrattenimento televisivo per il settore dell’Opera Lirica, con l’esigenza di divulgare l’Opera, che è nel Mondo riconosciuta e amata, anche alle nuove generazioni italiane, per rilanciare il genere anche al pubblico generalista che solitamente si sente impreparato a seguirlo.

“Tutti sostengono l’Opera Lirica pagando le tasse, e tutti devono avere l’opportunità per comprenderla e apprezzarla, non solo una élite intellettuale"

La Formula OPERACORTO, che caratterizza questo primo Show Televisivo per l’Opera Lirica non è una classica “selezione dell’opera” ma è un vero e proprio format scritto da Terranova in collaborazione con Sergio La Stella (storico pianista dell’Opera di Roma e direttore di orchestra) che racconta l’Opera in 20 minuti. Un narratore espone la trama in maniera leggera e veloce alternato ai cantanti che eseguono i brani tagliati ad hoc per seguire il racconto e sufficienti per poter giudicare il concorrente nel ruolo.

L’opera che vincerà a ITALIA OPERA TALENT sarà premiata con la produzione di una Operacorto in forma di SHORT MOVIE e distribuita nei Festival dei Corti Cinematografici Internazionali e inTvITALIA OPERA TALENT è un programma televisivo ideato dal tenore Gianluca Terranova e prodotto da Oberon Media S.r.l., attualmente in onda su SKY 176 Explorer Channel HD, sulla piattaforma Samsung Plus e gratuitamente in streaming su www.explorertv.it dal Lunedi al Sabato alle 7.00 repliche alle 15.00 e alle 23.00 “gli allenamenti” (30 DAY TIME) pillole di 20 minuti in cui i 12 giovani concorrenti si preparano per “la GARA” (10 PRIME TIME) della domenica che va in onda alle 13.00 replica alle 21.00 in cui i concorrenti di un opera si esibiscono in forma “operacorto” e vengono votati dalla Giuria che per questa prima edizione è formata da:

Giuseppe Cuccia (dir. artistico attualmente consulente artistico del centro nazionale cinese per le arti sceniche NCPA), Carla Moreni (Critico musicale del Sole24ore) James Imam (Corrispondente per il N.Y. Times, The Guardian, The Financial Times, Times U.K.) Patrizia Pace Soprano e docente di canto in conservatorio. La Giuria delle Menzioni Speciali è formata da due grandi Direttori Artistici: Lyndon Terracini storico manager di Opera Australia e Tomer Zvulun di The Atlanta Opera.



Le Opere in Gara sono: La Traviata, Don Giovanni, Rigoletto, Elisir D’amore, La Boheme.

I collaboratori di IOT sono Gianni Pelliccia (conduttore del backstage) Sabrina Picci (narratrice delle operacorto) Sergio La Stella (maestro accompagnatore al pianoforte) Riccardo Canessa (regista ci racconta la psicologia dei personaggi) Mirca Rosciani (direttore di orchestra e pianista ci svela alcuni dettagli dello spartito)

Gli ospiti intervistati nella prima serie ‘22:

Raina Kabaivanska e Franco Fussi

I 12 giovani concorrenti della prima edizione di IOT 22-23 sono:

Claire Coolen (Soprano/Canada) as Violetta, Gilda, Donna Anna

Andrea Borghini (Baritono/Italia) as Rigoletto, Germont

Oreste Cosimo (Tenore/Italia) as Alfredo

Amelie Hois (Soprano/Austria) as Zerlina

Zhen Zhang (Tenore/Cina) as Duca di Mantova

Giacomo Lee (Tenore/Corea del Sud) as Nemorino, Don Ottavio

Alberto Bonifazio (Baritono/Italia) as Belcore, Marcello, Don Giovanni

Elisa Barrale (Soprano/Italia) as Musetta, Adina

Rosolino Cardile (Tenore/Italia) as Rodolfo

Lorrie Garcia (Mezzo/Francia) as Maddalena

Francesca Maionchi (Soprano/Italia) as Mimi, donna Elvira

Chen Yan (Basso/Cina) – as Colline, Commendatore, Sparafucile

per conoscere il bando della Seconda Edizione segui IOT sui social

Facebook: italiaoperatalent

Instagram: iot_italiaoperatalent

www.italiaoperatalent.



La carriera di Gianluca Terranova

Tenore Lirico di fama internazionale in Italia ha ottenuto popolarità grazie al successo della Fiction Rai Uno che lo ha visto protagonista di “Caruso- La voce dell’amore” 6 milioni di telespettatori, record di ascolti 2012 e miglior attore protagonista dell’anno di Fiction. Dopo il suo successo nel 2008 all’Arena di Verona in Rigoletto di G. Verdi, canta in tutto il mondo, dalla Scala di Milano al Covent Garden di Londra. Amato in Australia dopo il Film “La Traviata” alla Opera House di Sydney, in Cina è una Star seguito da milioni di persone sui social dove aiuta le nuove generazioni a comprendere l’Opera Lirica.

In Cina è seguito da 50mila follower (no fake) che crescono quotidianamente con interazioni del tipo 52 mila likes o 1milione di view. I video diventano virali e i follower crescono. GT in Cina, spiega la tecnica vocale e i trucchi per poter cantare l’Opera Lirica. https://v.douyin.com/MxXXDwr/

Ha ottenuto enorme successo in un Tour a Xi’an e Shenzen, per il capodanno 2020, andato in onda nella Tv nazionale con un altissimo audience.

2021 – Rai Uno diretta dal Senato https://www.youtube.com/watch?v=hzWp3Vjbpqk

2021 – Rai Uno – Protagonista di puntata nella Fiction con Anna valle- Lea e i bambini degli altri” https://www.youtube.com/watch?v=ESs0qF8RJiM&t=4s