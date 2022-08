Imparare il canto lirico durante una sera d'estate: ecco “Lezioni di Canto Show” con il noto tenore Terranova

PERUGIA - Non sarà un semplice concerto quanto piuttosto uno spettacolo dedicato a chi vuol meglio comprendere il mondo della lirica quello che in tre serate a ingresso gratuito proporrà il tenore Gianluca Terranova tra stasera e giovedì, grazie all'iniziativa del GAL Trasimeno-Orvietano. Arriva “Lezioni di Canto Show”, questo il titolo, evento che stasera verrà proposto in piazza Duomo a Orvieto, domani a Castiglione del Lago (Rocca medievale) mentre giovedì a Panicale (in piazza Umberto I), tutti con inizio alle 21.30. Il tenore noto a livello internazionale è arrivato al grande pubblico anche al di fuori della lirica per la sua interpretazione di Enrico Caruso nel Film “Caruso - la voce dell’amore” di Rai Fiction andata in onda nel 2012. L'artista romano canta in tutti i teatri di opera italiani e in alcuni fra i più importanti europei, ma anche in Asia, Australia e negli Usa. Attualmente è in cartellone nella stagione della Royal Opera House Covent Garden di Londra nella Madama Butterfly di Puccini.

Accanto a lui sul palco una soprano nel duplice ruolo di “spalla” e docente la soprano Sabrina Picci, che duetterà con lui in alcune canzoni celebri. Ma la vera particolarità dell'iniziativa “Lezioni di Canto Show” è che saranno protagonisti anche 14 allievi, tutti di nazionalità cinese, pronti ad accettare la sfida e soprattutto apprendere l’arte del canto. Sulle arie di Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini e altri celebri compositori, il Maestro Terranova canta e racconta curiosità, diverte e accompagna al pianoforte i più giovani, guidandoli nella interpretazione di romanze dell’Opera Lirica e del repertorio popolare: «Ogni allievo - spiega Terranova nel presentare lo spettacolo - ha delle particolarità tecnico interpretative da migliorare. Così, il Maestro interrompe, parla, spiega, racconta e insegna il modo corretto di cantare, facendolo comprendere anche agli spettatori presenti curiosi di capire i retroscena della disciplina del canto lirico, tanto difficile, quanto osannato e famoso nel mondo». Per assistere agli spettacoli, tutti a ingresso libero, è necessario prenotarsi presso il GAL al numero 0578.297011 o inviando una mail a galto@galto.info.