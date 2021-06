Isola dei Famosi, scontro tra Daniela Martani e Andrea Cerioli: li divide la fidanzata Arianna

Siamo agli ultimi minuti della trasmissione L'isola dei famosi sta per giungere al termine e per Andrea Cerioli c'è una sorpresa: gli faranno incontrare Arianna (ma non lo sa ancora, ma ci spera). Ma tutto ciò solo dopo aver incontrato Daniela Martani sua acerrima nemica.

Va in spiaggia sorridente e emozionato, il naufrago, aspetta Arianna ma arriva Daniela. Loquace l'espressione quando Andrea toglie il telo e trova la Martani.

«Sono venuta qua dall'Italia per tenderti la mano, ho fatto tutti questi chilometri solo per dirti che non ha senso questa ostilità».

Andrea la lascia parlare e poi interviene «Io la tua mano la stringo perchè non nego la mano a nessuno ma non cambio le mie idee, sei veuta qua solamente per regalarti per regalarti visibilità»

Poi arriva Arianna Cirrincione e la situazione cambia. I due si baciano e si abbracciano e con la fidanzata a fianco Andrea riesce anche, a fatica, ad abbracciare Daniela. Seppellita l'ascia di guerra?