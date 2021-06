Isola dei Famosi, Ignazio vede Cecilia ma rifiuta l'anello: «Così no»

Ignazio arriva a Cayo Paloma per raggiungere Cecilia, ma non sa della sorpresa che lo aspetta. Una cassa e dentro un diario. Il racconto della Chechu per lui: «Il grande amore che la vita mi ha regalato sei tu».

Tante bellissime parole piene di romanticismo inaspettato, vista la poca propensione di Cecilia Rodriguez ad aprire (a parole) il suo cuore, ma il quaderno non è completo, rimangono delle pagine bianche «da scrivere insieme».

Ignazio è senza parole. «Vorrei regalarle quella cosa lì che si fa quando si concretizzano le cose», Ilary Blasi lo aiuta: «Un anello?» Ehhh

Ilary dopo «baci e abbracci», invita Ignazio Moser a scavare nella sabbia facendogli intendere che ci sarebbe un anello per loro. Ma l'influencer rifiuta. «Grazie Ilary ma non così, noi siamo riservati». Ilary insiste, ma i ragazzi non vogliono. «L'anello lo voglio scegliere io, grazie comunque».