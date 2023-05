Isola dei Famosi 2023, Paolo Noise soccorso dai medici per un malore: come sta? Le parole di Mazzoli

Le prime difficoltà in Honduras si fanno sentire per i concorrenti dell'Isola dei Famosi. Sono diversi i concorrenti del reality di Canale 5 hanno già accusato diversi malori o momenti di crisi e difficoltà. L'ultimo è Paolo Noise, in gara col collega Marco Mazzoli, che avrebbe avuto un mancamento nelle scorse ore, tanto da essere stato costretto ad abbandonare la spiaggia, ma è già tornato. Il naufrago si è sentito male, probabilmente per via della fame e della stanchezza, ed è stato portato via per effettuare tutti gli accertamenti. Dopo una flebo e dei controlli il naufrago torna dai suoi compagni.

Isola, malore per Paolo Noise: come sta

Nella tarda mattinata la trasmissione Lo Zoo di 105 ha pubblicato la notizia di Paolo Noise che sarebbe stato ricoverato. Cosa è accaduto al famoso speaker radiofonico? Proprio la trasmissione radiofonica ha mandato in onda un messaggio di Marco Mazzoli: «Oggi Paolo purtroppo è stato male. Tra l’altro sfiga pazzesca, perché oggi ci hanno dato questo barchino fighissimo per pescare. Quindi doveva essere una giornata un po’ da sogno per me e Paolo. E invece quando è arrivato il barchino, Paolo non riusciva ad alzarsi, è arrivato il medico e lo hanno portato poi a fare una flebo. Ancora non è tornato. Io nel frattempo mi sono goduto una giornata pazzesca perché sono riuscito ad arrivare sull’isola di quelli che vengono eliminati, dove c’era Nathaly».

Niente di grave - per fortuna - ma solo un piccolo spavento. Ancora Mazzoli: «Purtroppo Paolo è ricoverato, ma qua vicino. Non è andato all’ospedale. Spero rientri stasera o al massimo domani mattina. Comunque tutto sotto controllo, niente di preoccupante. Credo che si sia ammazzato di medicine dal primo giorno. Comunque vi aggiorneremo e vi aggiorneranno, così vedrete che sta bene. Per il resto tutto ok»