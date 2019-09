​Ilary Blasi: «Francesco? Farà altre cose, più di prima»

Ilary Blasi parla di Francesco Totti. «Mi state facendo tutti la stessa domanda, ma pensate davvero che Francesco sia sempre a casa? Magari, mi aiuterebbe con i bambini..» Così ha risposto sorridendo la Blasi alle domande dei giornalisti che, dopo la presentazione di Eurogames, il programma che condurrà su Canale 5, hanno insistito per sapere qualcosa di più sul marito, Totti. «Finora non ho sentito molto la differenza, c'è stata l'estate, e d'estate uno sta in vacanza, ora rinizia tutto» ha aggiunto. E alla domanda se comunque l'ex capitano della Roma avrebbe meno impegni di prima, ha replicato: «ma lo è ancora impegnato, farà altre cose, anzi più di prima».

