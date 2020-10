Elisabetta Gregoraci su Guenda Goria: «Non la capisco, stava da sola e non cucinava». E scoppia il caso dell'anziana misteriosa

Elisabetta Gregoraci rientra dal Cucurio ed è un fiume in piena. Ritrovati i compagni d'avventura nella casa del Grande Fratello Vip, l'ex moglie di Flavio Briatore si lascia andare a una serie di confessioni, in particolare su Guenda Goria: «Era molto solitaria, non stava con noi, dormiva e non cucinava». Insomma, non sembra essere troppo convinta dal comportamento della figlia di Maria Teresa Ruta, come spiega a Stefania Orlando, e Matilde Brandi.

Alle altre donne del Gf Vip racconta, infatti, degli sforzi fatti per andare incontro alla giovane concorrente: «Ho detto a Guenda di sforzarsi e fare un passo verso di noi. Mi ha risposto, però, che si sente molto diversa e non si trova bene».

A cogliere la palla al balzo è Matilde Brandi: «Sinceramente io non ho capito neppure il rapporto con la madre». Le fa eco Dayane Mello: «Anche se sono separate a mio avviso giocano insieme». La chiosa sull'argomento la mette Elisabetta, riferendosi a Maria Teresa Ruta: «È abituata a situazioni simili, ha partecipato in passato a trasmissioni di questo tipo».

Se Guenda rimane un mistero per i concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini, discorso diverso per Adua del Vesco e Massimiliano Morra. Con loro Elisabetta ammette di aver trovato un punto in comune. Rientrata nella casa, intanto, si è lasciata andare a un abbraccio con il "velino" Pier Paolo Petrelli. Tra i due, quindi, il rapporto continua ad essere intenso, ma al contempo enigmatico.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci cena nel cucurio ma appare una signora anziana. Il web in delirio

Prosegue, invece, il mistero sulla figura intravista per qualche istante dai ragazzi nel Cucurio. Mentre i i concorrenti cenavano, le telecamere hanno inquadrato una donna anziana e con la mascherina abbassata. Immediate sono scattate le domande, mentre la donna, seduta in una piccola stanza con alcuni tecnici era impegnata in una prova microfono. La signora ha spopolato sul web e ci si chiede se sia una parente o la futura concorrente di altri programmi Mediaset.

Ultimo aggiornamento: 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA