Grande Fratello, scoppia la lite tra Rosy Chin e Massimiliano Varrese : «Ti ribalto, è un attimo!»

Martedì 7 Novembre 2023, 19:04

Al Grande Fratello è andato in scena quello che, se ci fossero state delle armi, sarebbe stato un vero e proprio scontro a fuoco. Protagonisti assoluti di una lite scoppiata nel pomeriggio sono stati Massimiliano Varrese e Rosy Chin, a partire da un discorso del primo su Vittorio Menozzi. A peggiorare le cose è stata soprattutto la reazione della chef di origine cinese, che ad un certo punto ha cominciato direttamente a minacciare il ballerino. Ma cosa avrà mai fatto scoccare la scintilla della lite tra i due? E come si sarà evoluto il loro per nulla pacifico scambio di opinioni? E, soprattutto, come l’avrà presa il pubblico del reality show di Casa Mediaset? Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, colpo basso di Massimiliano a Giuseppe: ecco di cosa l'accusa. C'entra Beatrice Luzzi