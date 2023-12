Grande Fratello, il discorso di Marco Maddaloni su Greta fa infuriare i fan

Martedì 5 Dicembre 2023, 08:23

L'ingresso di Greta Rossetti nella casa del Grande Fratello sta facendo discutere e non solo per il rapporto con Mirko Brunetti, ma anche per quello che sta dicendo Marco Maddaloni. Nel corso del pomeriggio, infatti, l'ex judoka si è lasciato andare ad un commento sulla concorrente che non sta piacendo affatto ai telespettatori, anche per via di un paragone tra l'ex tentatrice e Perla Vatiero. Ma cosa avrà mai detto Maddaloni?



