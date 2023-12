Grande Fratello, ma cosa succede alla vigilia? Tutti scatenati

Lunedì 25 Dicembre 2023, 13:12

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, la magia del Natale ha letteralmente invaso la Casa con gli inquilini che hanno organizzato un ricco banchetto natalizio. La chef Rosy, con l'aiuto del nuovo concorrente Sergio, si è occupata dei preparativi per la cena, mentre Anita e Letizia hanno curato la decorazione della tavola in stile natalizio. Gli inquilini, indossando i loro migliori look, hanno brindato alla vigilia con una gioia davvero sentita. Dopo una cena deliziosa, hanno dato il via alle danze, con momenti divertenti come un inaspettato passo a due di Massimiliano e Beatrice. La musica ha riempito la casa mentre tutti gli inquilini si sono scatenati nel salone, festeggiando allegramente la loro vigilia di Natale. Grande Fratello, Signorini "inchiodato"