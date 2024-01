Grande Fratello, la pesante battuta su Perla e il cibo: Federico ha esagerato con questa frase?

Venerdì 12 Gennaio 2024, 07:51

Al Grande Fratello, i telespettatori se la stanno prendendo con una battuta di Federico Massaro su Perla Vatiero, dato che il concorrente pare aver esagerato sulla ragazza e su un tema molto delicato per lei: il cibo. Ma cosa avrà mai detto il modello ingegnere sulla coinquilina campana? E perché mai il popolo del pubblico del reality show di Casa Mediaset se la sta prendendo così tanto con lui? Davvero la battuta è stata così pesante e indelicata? Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo nella casa più spiata d'Italia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



La reazione di Perla alle continue battute sul cibo: quella frase sul suo fisico che mette in allarme