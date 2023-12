Grande Fratello, Anita commenta il rapporto tra Vittorio e Federico: «Siamo in un mondo fluido. Sono molto carini»

Anita Olivieri al Grande Fratello si lascia andare a commenti sul rapporto che si è creato tra Vittorio Menozzi e Federico Massaro, il nuovo arrivato. Ma non è la sola. Ieri pomeriggio Sara Ricci ha detto: «Comunque non so se l’avete visto, ma Vitto è proprio rinato da quando in casa è arrivato Federico». Subito dopo le parole dell’attrice Anita aggiunge: «Poi si assomigliano e… […] Vorrei dirti che tu mi farai uscire, ma mi faccio uscire da sola. Sono capace di uscire da sola fidati».

Anita e il commento su Vittorio e Federico

Ma se con la Ricci si è trattenuta di fronte a Fiordaliso la giovane romana si è lasciata andare e ha commentato così il rapporto tra i due modelli: «Io tra loro vedo solo questo.

Vittorio omosessuale? I dubbi dei gieffini

E non è la prima volta che su Vittorio fanno insinuazioni del genere. Mirko si è lasciando andare a (pessime) battute, mentre Beatrice e Letizia hanno chiesto in maniera chiara a Vittorio se fosse o meno omosessuale.