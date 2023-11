GF, Anita furiosa dopo la nomination ricevuta: «'nun me parlà»

Martedì 28 Novembre 2023, 09:05

Nella puntata del Grande Fratello del 27 novembre, Anita Olivieri, più volte immune nel corso del reality show di Casa Mediaset, è finita in nomination ed ora è seriamente a rischio eliminazione: ma a far discutere non è questo, quanto piuttosto la sua accesa reazione dopo l'ufficializzazione di questo dato. Con chi se la sarà mai presa Anita? E perché mai teme così tanto la nomination? Ha forse paura del giudizio insindacabile del pubblico? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



GF, gaffe di Anita sulle brigate rosse: ecco cosa dice davanti alle telecamere