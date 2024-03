Grande Fratello, Alessio Falsone "sgridato" da Alfonso Signorini per il suo comportamento: «Le minacce non ci piacciono»

Venerdì 8 Marzo 2024, 09:48

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, in mezzo ai soliti scandali e alle recriminazioni tra i vari concorrenti, Alessio Falsone è stato redarguito a dovere da Alfonso Signorini per via di una frase sussurrata a Federico Massaro mentre andava in scena una clip sulle discussioni dei giorni scorsi avvenuti tra quest'ultimo e Perla Vatiero. Di fronte al diniego di Alessio, il conduttore del reality show di Casa Mediaset si è innervosito particolarmente, arrivando a mostrare i frame nei quali si è sentito chiaramente quello che aveva detto Falsone. Inutile dire che quelle parole gli hanno causato un rimprovero non indifferente. Ma cosa aveva detto davvero Alessio? Si tratta davvero di un'affermazione così grave? Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



