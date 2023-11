GialappaShow: Toni Bonji è il Dottore Della Monaca, medico dello sport

Martedì 14 Novembre 2023, 14:53

Un nuovo personaggio si aggiunge alla corte di Mago Forest: è il dottore Della Monaca, medico dello sport molto rilassato, che durante l'ultima puntata di GialappaShow ha dispensato alcuni (in)utili e piuttosto dannosi consigli. Camminare, andare in palestra, riscaldare i muscoli prima dello sforzo fisico: i consigli sarebbero anche giusti, ma c'è sempre qualcosa che non va nella forma finale. Il Dottore Della Monaca ha il volto e la comicità di Toni Bonji. La prossima puntata di GialappaShow va in onda, in prima visione, eccezionalmente di martedì, 21 novembre, sempre alle 21.30 su TV8 e Sky Uno.



