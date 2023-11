GialappaShow, resa dei conti tra Giambruno e Meloni a "Tentescion Ailand"

Martedì 14 Novembre 2023, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 12:37

Un falò di confronto particolarmente scoppiettante ha animato la nuova puntata di ‘Tentescion Ailand’ condotta come sempre da Filippo Bisciglia, alias Ubaldo Pantani. Da una parte Andrea Giambruno, interpretato da Thomas Basilico, impegnato nel vano tentativo di riconquistare la sua ex, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (Valentina Barbieri). La prossima puntata di ‘GialappaShow’ va in onda, in prima visione, eccezionalmente di martedì, 21 novembre, sempre alle 21.30 su TV8 e Sky Uno. Immagini da Ufficio Stampa



