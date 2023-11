GialappaShow, Gigi & Ross nei panni di Colapesce e Dimartino non risparmiano nessun cantante

Martedì 7 Novembre 2023, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 13:42

La quarta puntata di ‘GialappaShow’, giro di boa dell’edizione, conferma il successo del programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci prodotto da Banijay Italia. L’appuntamento di lunedì 6 novembre in prima visione assoluta su TV8 e in simulcast su Sky Uno ha registrato 1.253.000 spettatori su TV8, Sky Uno/+1 e on demand. Tra gli highlights della puntata, l’esibizione di Gigi & Ross che hanno scelto di intonare di “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Il loro tono, solo all’apparenza dimesso, stride con il contenuto del testo, rivisitato per l’occasione. I due ne hanno un po’ per tutti i colleghi cantanti, che considerano Colapesce e Dimartino antipatici. ‘GialappaShow’ va in onda in prima visione, ogni lunedì, alle ore 21.30 su TV8 e Sky Uno. Foto di Jule Hering / Immagini da Ufficio Stampa



