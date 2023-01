GfVip, Oriana con chi vuole stare realmente? La risposta di Nikita spiazza tutti

Venerdì 13 Gennaio 2023, 12:10

Nella casa del GfVip, Oriana Marzoli è sembrata interessata a instaurare qualcosa di più di un'amicizia sia con Daniele Dal Moro che con Luca Onestini. Nikita Pelizon, spesso arrivata ai ferri corti con Oriana, è sembrata avere le idee chiare sulla ragazza che gioca a intrattenere rapporti con entrambi, senza però sbilanciarsi poi troppo con nessuno dei due. Persino Edoardo Donnamaria ha scherzato in merito, tirando qualche frecciata proprio a Oriana: "Finito con Daniele? Ora facciamo un po di 'Luchino" poi un po' di 'Danielino'...". Edoardo si è riferito in modo pungente alla strategia della ragazza, che riuscirebbe così a tenere sulle corde entrambi. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- GfVip, Oriana lo butta sotto il letto di Nikita: indignazione sul web