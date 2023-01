GfVip, Oriana lo butta sotto il letto di Nikita: indignazione sui social

Giovedì 12 Gennaio 2023, 10:34

Nella casa del Gf Vip un gesto di Oriana Marzoli ai danni di Nikita Pelizon ha indignato molti utenti, che sui social non hanno potuto fare a meno di condannare il gesto. Oriana, infatti, invece di raccoglierli e pulire, avrebbe calciato sotto al letto di Nikita dei pezzi di vetro, non curante del pericolo e delle buone maniere. "È una cafona superficiale e bulletta che calcia le robe distrutte da loro a terra dalla parte di Nikita" ha fatto notare uno spettatore, commentando su Twitter. "Hanno spaccato un bicchiere se qualcuno si aprirà un piede sapete chi ringraziare", "È vergognoso è lei si dovrebbe vergognare… Invece di prenderla e mettere a posto lei cosa fa…gli dà un calcio x sporcare ancora di più" hanno twittato alcuni utenti. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Dreams” from Bensound.com

