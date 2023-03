Gf Vip, Edoardo Tavassi rischia grosso: quel gesto nel van può compromettere la vittoria? C'era anche Micol

Giovedì 30 Marzo 2023, 12:08

Edoardo Tavassi rischia davvero grosso per qualcosa che ha combinato nella notte al Grande Fratello Vip. Il concorrente del reality show di casa Mediaset stava litigando con Micol Incorvaia, quando a un certo punto è stato richiamato in confessionale e, al suo ritorno nel van, ha spento i microfoni. Peccato che i telespettatori non si siano persi affatto questo momento e ora stanno protestando accesamente per ciò che è accaduto. Cosa succederà adesso?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

