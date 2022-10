GfVip: «Chi è depresso non può partecipare? Becero stereotipo». Cosa rivela un'ex concorrente

Lunedì 3 Ottobre 2022, 12:31

L'auto eliminazione di Marco Bellavia al GF Vip sta facendo discutere, soprattutto per l'atteggiamento tenuto dagli altri concorrenti, rei di averlo preso di mira invece di aiutarlo. A parlare sui social ora è Veronica Setti, concorrente del Grande Fratello 15. Lei ha sofferto di depressione nello stesso periodo in cui ha partecipato al reality: "Io sono entrata con la depressione maggiore al Grande Fratello e sono arrivata in finale. Leviamoci dalla testa questo becero stereotipo, inutile, pleonastico e pletorico [...] Per una bestemmia c'è l'eliminazione e per questo schifo?" Per Veronica, a fare la differenza sarebbero dovuti essere proprio gli altri inquilini: "Non ci sono malati di serie A o di serie B. Non doveva uscire Marco ma tutto quel branco dove ha dilagato l'ignoranza che non va legittimata" ha spiegato.

