Marco Bellavia, alcuni sponsor prendono le distanze dopo quanto accaduto al Gf Vip: cosa è successo

Lunedì 3 Ottobre 2022, 09:56

La vicenda degli atti di bullismo posti in atto dai concorrenti del Grande Fratello Vip che hanno portato alla “cacciata” di Marco Bellavia dalla casa rischia di trasformarsi in qualcosa di devastante per il programma. Diversi sponsor del reality stanno ricevendo lettere e messaggi di protesta da parte dei telespettatori per quanto avvenuto nella casa, tanto che le prime aziende stanno già prendendo provvedimenti. Gli sponsor del GF Vip stanno infatti prendendo le distanze rispetto a ciò che è successo nel programma tramite comunicazioni ufficiali di dissociazione che potrebbero portare al vero e proprio ritiro dell’azienda. Un effetto boomerang che rischia di colpire la produzione del reality, rea di non aver gestito correttamente la vicenda che ha visto suo malgrado protagonista Marco Bellavia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “A Day to Remember” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Marco Bellavia, Paola Barale e la sua reazione sui social dopo la notizia di quanto accaduto al GF Vip