Gf Vip , comunicato urgente degli autori: tutti in confessionale. Antonella Elia : «Hanno deciso di farci uscire...». Il Grande Fratello ha chiamato tutti gli inquilini in confessionale per una comunicazione urgente. In questi giorni, nella Casa la tensione è palpabile per le notizie sul coronavirus che arrivano dall'esterno e i concorrenti sono in attesa di sapere come procederà il reality.

In confessionale, i concorrenti vengono avvisati che la puntata finale del Grande Fratello Vip sarà mercoledì 8 aprile. Le reazione sono divergenti, c'è chi pensava sarebbe finito prima e chi invece se lo aspettava. Paola Di Benedetto commenta: «Mancano ancora più di due settimane. Non hanno anticipato di molto, allora».

Patrick Ray Pugliese, Denver e Antonella Elia, invece, erano preparati alla scelta del Gf. «Hanno deciso di farci uscire l'8 aprile come doveva essere all'inizio». Il conto alla rovescia è iniziato.

