Gf Vip, Oriana Marzoli, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi protagonisti di un momento molto criticato

Martedì 17 Gennaio 2023, 10:52

Sono numerosi i telespettatori del Grande Fratello Vip che se la sono presa per quanto avvenuto dopo l’ultima puntata del reality show, quando diversi concorrenti del programma hanno cominciato a gettare frutta e verdura addosso ad Oriana Marzoli. Al di là del momento goliardico, i fan del GF Vip hanno denunciato la mancanza di rispetto e lo spreco di cibo avvenuto da parte dei vipponi. Cosa succederà adesso? Il Grande Fratello prenderà provvedimenti nei loro confronti? Magari intervenendo sul budget per la spesa... Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

