Gf Vip, tra Manuel e Lulù (ri)scatta il bacio: «Sarò il tuo punto di riferimento. Ora sono pronto»

Dopo settimane di litigi, discussioni, insulti e nomination torna il sereno al Gf Vip, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Dopo il massaggio hot che il nuotatore ha fatto alla principessa, e che ha lasciato senza parole Aldo Montano, il clima tra i ragazzi si è disteso. Mentre Lulù, a parte una finta presa di posizione durante una diretta, ha sempre detto di essere innamorata del vippone, è stato lui negli ultimi periodi a voler mettere un punto alla loro relazione. Ma pare tutto stia cambiando e stavolta è Bortuzzo durante la notte a voler chiarire le cose. Tra coccole e baci, già perchè è scattato un altro bacio, le parole dell'ex atleta sono state molto importanti: «Noi abbiamo investito tanto tempo per capirci. Però è servito a capire come rispettarci a vicenda. Forse la cosa più bella è che nonostante tutto sei ancora qui. Quando io dico "basta" chiudo. Adesso però le cose sono cambiate».

Gf Vip, Manuel fa dietrofront

Torna poi a spiegarsi meglio su una frase che lui stesso ha detto in occasione di un atteggiamento poco rispettoso di Lulù per la quale la ragazza ha avuto anche un richiamo da parte della produzione del reality. «Quando ho detto che volevo dissociarmi da te intendevo che non mi era piaciuta una cosa che avevi fatto». L'ex nuotatore ritorna quindi sui suoi passi. «Ti devo prendere così come sei con le tue fragilità. Tu avevi bisogno di qualcuno accanto, che poi serviva solo un abbraccio o uno sguardo. A livello mentale sei un casino. Ma a me piace complicarmi la vita». Ora speriamo questa sia la decisione definitiva di manuel e che non faccia dietrofront a breve perchè le parole che ha detto alla Selassiè sono importanti: «Adesso avrai un punto di riferimento».

