Nikita Pelizon, è lei la stratega della casa? L'amicizia con George, le liti con Luca e l'alleanza con Antonella: il percorso della modella per vincere

Gf Vip finale, siamo ai colpi di coda del reality condotto da Alfonso Signorini. Stasera in tv, lunedì 3 aprile, sapremo il nome del vincitore della settima edizione del Grande Fratello Vip. I fandom dei concorrenti sono scatenati e sono pronti a tutto pur di far vincere i propri beniamini. I sondaggi parlano chiaro: a giocarsela sono Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Oriana l'influencer venezuelana pronta a tutto pur di trionfare, Nikita l'angelo dagli occhi blu amata dal pubblico. Chi sarà la vincitrice?

Nikita Pelizon, la strategia che ha funzionato?

Nikita, la sua storia forte, le sue fragilità il suo look tutto ha conquistato i telespettatori. lei che è entrata nel loft di cinecittà quel lontano 19 settembre 2022 si è imposta riuscendo a superare ogni televoto. È stata tra le più nominate di tutte le edizioni del reality eppure è stata la più salvata dai fan. Ha conquistato la finale in zona cesarini ma per il pubblico è lei la vincitrice. Conoscitrice delle dinamiche dei reality arriva al Gf Vip dopo aver partecipato a Pechino Express in coppia con Helena Prestes. Il verde dei suoi capelli era già approdato in Sardegna per tentare le coppie di Temptation Island. Insomma Nikita sà giocare e le aue armi le ha usate tutte nel reality di Mediaset.

L'amicizia con George e le liti con Luca

Fin dall'inizio ha evitato discussioni e si è schierata soprattutto con chi all'interno della casa era un po' messo all'angolo. Piuttosto di avvicinarsi a un forte Antonino Spinalbese ha scelto il tiktoker George Ciupilan, vippone che sicuramente a livello mediatico ha funzionato poco ma che aveva un esercito di fan sui social. Così mentre molti snobbano george lei si accaparra i voti dei suoi fan. Poi Ciupilan è uscito e Nikita punta tutto su Luca Onestini. Anche lui esperto di reality, bello e tenebroso. Con lui ha fatto la parte della vittima. Innamorata realmente? Non si sa fatto sta che Nikita è riuscita a creare una dinamica tale che le ha regalato blocchi di trasmissione intere a lei dedicate. La Pelizon ha accusato l'ex di Uomini e Donne di averla illusa e i fan le si sono affezionati sempre più. le liti tra loro sono andate avanti tra tregue e battaglie fino all'eliminazione dello stesso avvenuta la scorsa settimana.

L'alleanza con i Donnalisi

Per non parlare poi del fatto che mentre tutta la casa voltata le spalle ad Antonella Fiordelisi per il suo temperamento veramente sempre, e troppo, sopra le righe, lei l'ha presa sotto la sua ala protettiva. E ora che Edoardo Donnamria e l'ex schermitrice sono fuori dal reality a chi vanno i loro voti? A Nikita ovviamente, i Donnalisi sono con lei, e sono davvero tanti.

L'infanzia difficile

Che dire della storia della vita di Nikita? A 18 anni è stata costretta a fuggire di casa dopo essere cresciuta in una famiglia di Testimoni di Geova che oltre ad averle privato un'infanzia "normale" le aveva anche imposto un matrimonio. Ha pensato al suicidio ha sofferto di depressione. Ora parla con gli angeli e usa un tono sempre pacato e riflessivo. La vita l'ha portata a essere quella che è oggi e anche se nella casa ormai credono che lei sia una stratega, al pubblico Nikita piace. E stasera potrebbe essere proprio lei la vincitrice.