Gf Vip, Oriana Marzoli merita la vittoria? Liti, amori e strategie: il percorso dell'influencer venezuelana nella casa di Cinecittà

Gf Vip finale. Dopo 196 giorni e oltre 6 mesi, stasera sapremo il nome del vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini. In lista per il premio ci sono Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Sofia Giaele De Donà. Milena Miconi e Alberto de Pisis sono ancora in bilico, ma per il web la sesta finalista sarà l'ex star del Bagaglino, per lei però le possibilità di arrivare sul podio secondo il web sono praticamente nulle. La favorita da sempre è lei: Oriana Marzoli, la Queen dei reality spagnoli. Dopo aver partecipato alle versioni spagnole di uomini e donne e l'isola dei famosi approda in italia nel loft di cinecittà e conquista tutti. Bionda, bella, tutta curve e temperamento caliente.

Oriana Marzoli, età, fidanzati (tutti famosi), la chirurgia estetica e Instagram: chi è la finalista del Gf Vip

Oriana Marzoli, il suo percorso nella casa del Gf Vip

Arriva nel reality di Mediaset da vera giocatrice, conosce le dinamiche di questo genere di programmi e le mette in campo tutte: liti, amori e balletti, per lei l'obiettivo è solo uno: quello della telecamera. Crea dinamiche per essere al centro dell'attenzione e ci riesce. Il suo modo di fare ha trovolto tutti, soprattutto i maschi della casa. Il primo a cadere nella sua rete, per poi però scappare, è stato Antonino Spinalbese di cui la vippona aveva praticamente studiato il "curriculum" a memoria. La liason tra i due naufraga presto, Oriana ci rimane male, così fa vedere, ma capisce subito che sarebbe stata un'altra la dinamica che l'avrebbe tenuta in alto per tutto il programma. E quella dinamica si chiama Antonella Fiordelisi. Fino all'ultimo le due se ne sono dette di tutti i colori e il gioco ha funzionato. Trash è sicuramente la sua parola d'ordine eppure nonostante tutto Oriana piace. più e più volte i suoi attegiamenti erano a rischio cartellino rosso eppure non è mai uscita e anxi il pubblico l'ha sempre premiata e scelta.

Amore o strategia?

Si è avvicinata poi a Luca Onestini, ma solo per amicizia (ha detto) e l'ultimo colpa di coda, quello per assicurarsi la permanenza nel loft (anche se non ce ne era bisogno) è stata la relazione con Daniele Dal Moro. L'attrazione c'era ma le liti di più. Lui non si è mai fidato di lei si sentiva usato. A causa dell'ultima discussione inoltre proprio Daniele è stato squalificato per atteggiamenti troppo sopra le righe che Oriana ha gridato a gran voce davanti alle telecamere. Alfonso Signorini stesso ha detto alla vippona che anche a causa delle sue urla di fronte alle telecamere (ovviamente) in cui si lamentava dell'atteggiamento "violento" di Daniele il ragazzo è stato squalificato. ha versato qualche lacrima, indossato qualche abito del ragazzo e poi drittta all'obiettivo: la vittoria.

Il personaggio

Oriana e le sue extension, la sua voce squillante il suo modo di fare incalzante piace o non piace quel che è certo è che in tv il personaggio funziona e nei sondaggi è la prima candidata alla vittoria. In relatà se la gioca con Nikita Pelizon ma il suo fandom, costituito da un esercito di oltre due milioni di follower, dagli Oriele (i supporter di Oriana e Daniele) e anche i fan di Luca Onestini che sono dalla sua parte, sono pronti a tutto, e lei anche.

Perchè Oriana Marzoli meriterebbe di vincere? Perchè è una grande giocatrice. Perché non meriterebbe la vittoria? Perché forse ha giocato troppo.