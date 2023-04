Gf Vip finale, Edoardo Tavassi eliminato. E si commuove abbracciando il padre e i fratelli

«Sono arrivati migliaia di voti». Voti che hanno deciso «che la corsa per la vittoria per il Grande Fratello Vip si deve interrompere per Edoardo Tavassi». Oriana corre verso la finale: «Grazie di cuore, vi amo tutti!». Poi grida: «Vamos».

Gf Vip finale , Micol Incorvia prima eliminata. Nikita vince ancora al televoto

Oriana non ci crede ancora: «Io vedevo Edo in finale, ne ero convinta». Edo non se la prende ed esce subito senza fare polemica, senza dire nulla. Ma prima del televoto Alfonso Signorini gli ha fatto una bella sorpresa: ha potuto riabbracciare i due fratelli minori Federico ed Alessandro. Poi Signorini gli regala la gioia di rivedere anche il padre Luciano. Ed Edo scoppia a piangere.

Suo papà gli parla di Guendalina, del suo tifo per lui. Poi arriva il liberi tutti e papà e figlio finalmente si abbracciano: parlano di loro, del suo stato di salute. Lo ricorda anche Alfonso Signorini: «È stato un periodo duro ma Luciano ha voluto esserci e l'ha vinta lui...».

LE PAROLE

L'amore di Edo? «Anch'io prediligo le bionde. Micol è acqua e sapone e le facce pulite mi piacciono. Ho conosciuto i genitori e so che Edo la tratterà bene perché lui vive di amore». Edo se lo abbraccia, se lo bacia: «Mio papù è un mito!».

Poi tocca a Oriana godersi le sorprese di Signorini. Oriana sale su una macchina che la porta a pochi passi dallo studio per cantare e ballare "las divinas" fino a quando non arriva sua mamma che le fa i complimenti: «Dentro la casa hai imparato ad accettare dei no...».