Gf Vip, Edoardo Tavassi e le insinuazioni su Edoardo Donnamaria: ecco perché starebbe ancora con Antonella Fiordelisi

Martedì 28 Marzo 2023, 13:32

Nella casa del Gf Vip si è parlato ancora di Antonella Fiordelisi, nonostante la ragazza sia stata eliminata dal gioco. Antonella è infatti tornata fuori dalla porta rossa per dire la sua ad alcuni dei vipponi rimasti ancora in gioco, soprattutto a Micol Incorvaia, con cui si è consumato un acceso dibattito.

Gf Vip, Tavassi contro Donnamaria

Antonella ha rivelato a Micol che Donnamaria avrebbe smesso di seguire sui social sia Micol che sua sorella Clizia, alla luce di quanto visto una volta fuori dalla casa di Cinecittà. Una volta finita la diretta, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli si sono confrontati proprio su Antonella ed Edoardo che fuori dalla casa del GF Vip continuano la loro storia d'amore. «Diceva le peggio cose (su Antonella) e dopo gli va bene fare…» ha insinuato Tavassi su Donnamaria, trovando il pieno consenso di Oriana.

