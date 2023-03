Dalla Strada al Palco, stasera in tv su Rai 2 torna lo show di Nek (e i suoi artisti): ospiti e anticipazioni

Via alla seconda edizione del talent di Rai 2 condotto da Nek: «Dalla strada al palco». Sei puntate a partire da stasera in tv, martedì 28 marzo, in onda dal centro di produzione di Napoli in cui gli artisti di strada (si va dai musicisti ai giocolieri), si mettono in gioco in una gara in cui loro performance sono votate dal pubblico e da qualche ospite eccellente, i cosiddetti «passanti importanti». Stasera saranno Carlo Conti e Andrea Delogu quelli della prima puntata.

Dalla strada al palco, su Rai2 torna Nek

È la seconda edizione del programma che l'anno scorso ha riscosso un buon successo di pubblico (con punte del 9% di share) andando in onda a inizio estate. Nuovo studio con molto più pubblico, nuova la collocazione nel palinsesto primaverile, invariata la formula che prevede cinque puntate in cui si sfideranno ogni volta dodici artisti, per poi arrivare alla finale con i migliori nella sesta e ultima puntata. Per il vincitore un cappello pieno di diecimila euro. L'appuntamento è per stasera martedì 28 marzo alle 21.20 su Rai2