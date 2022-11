Gf Vip, Edoardo Donnamaria e quella frasi (ignobili) su Micol Incorvaia: «Quando la vedi dal vivo resti un po'...»

Lunedì 21 Novembre 2022, 09:05

Micol Incorvaia finisce al centro di una discussione tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. La coppia ha cominciato a giudicarla in virtù del suo fisico, facendo riferimento a quanto possa essere diversa dal vivo rispetto a come si mostra invece su Instagram. Lo stesso Donnamaria ha parlato del loro primo incontro dopo che si erano conosciuti sui social. Sulla questione, però, tra le critiche dei fan è arrivata anche quella che sembra essere una risposta decisamente geniale a queste critiche, comparsa sul profilo Instagram ufficiale di Micol.

