Gf Vip, Edoardo Donnamaria, Antonio Medugno e Gianluca Costantino: nuovi concorrenti? Ecco chi sono

Novità nella casa del Gf Vip. Dopo l'ultima entrata Delia Duran che è piombata nel loft di Cinecittà come un uragano ribaltando tutti gli equilibriIi, sarebbero tre i nuovi vipponi pronti a varcare la porta rossa, e nel caso in cui fossero loro si prevedono scintille.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria chi è

Il primo nome è quello di Edoardo Donnamaria. A molti il nome potrebbe non dire nulla in realtà il romano 29enne è uno dei collaboratori della giornalista e conduttrice Barbara Palombelli a Forum. Nel 2021 ha debuttato come speaker per RTL e Radio Zeta. Edoardo, inoltre, è anche un cantante provetto che si firma con lo pseudonimo Drojette. Secondo alcuni gossip avrebbe frequentato, qualche tempo fa, Micol Incorvaia, sorella di Clizia.

Gf Vip, Antonio Medugno chi è

Il secondo nome a uscir fuori nella rosa dei canditati pronti a catapultarsi nella casa è quello di Antonio Medugno. Il modello napoletano ha collaborato con brand come Moschino e Richmond. Il 23enne deve la sua fama principalmente al social Tik Tok, dove il suo profilo conta più di 3 milioni di followers.

Gf Vip, Gianluca Costantino chi è

L'ultimo nome tra i papabili nuovi vipponi è quello di Gianluca Costantino. Carissimo amico di Alessandro Basciano, Gianluca giovane è un modello e personal trainer. Tra le sue esperienze nel mondo della moda c’è una nota campagna di intimo per DSquared2.

Insomma, tre concorrenti che promettono bene e che potrebbero minare la stabilità di qualche coppia della casa. Non ci resta che attendere il loro ingresso dalla porta rossa più famosa della tv.