Gf Vip, Alex riconquista Delia ma non molla con Soleil: «Ho fatto la mia scelta» (ma nessuno gli crede)

Quaranteduesima puntata del Gf Vip. L'onda d'urto Alex Belli è rientrato e ha fatto vacillare tutti. Prime tra tutte la due donne che se lo contendono: Delia Duran e Soleil Sorge. «Si sono annullati tutti i fraintendimenti. Il cuore comanda perchè mi sciolgo come un burro quando lo guardo». Passati i momenti di confusione per la moglie dell'attore e tra baci e carezze e voglia di passione sembra superata la burrasca. peccato che la modella non sa di quanto successo stamattina: Alex si è messo nel letto di Soleil e tra le lacrime le ha detto che senza lei si sente perso. «Me lo sentivo e mi sono arrabbiata».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, il chiarimento tra Alex e Davide: GF VIP Gf Vip, Soleil smaschera Delia? GF VIP Soleil e Alex: l'abbraccio dopo il confronto

Gf Vip, Soleil e Alex Belli: l'abbraccio dopo il confronto nella notte. Cosa si sono detti?

Gf Vip, Alex riconquista Delia ma non molla con Soleil

Un amore che si ritrova non dovrebbe portare lacrime, ma Delia continua a piangere è frenata. Nonostante il pressing dell'attore la modella non riesce a levare il freno. «Non riesco a ricostruire in questo luogo dove lui ha vissuto tante cose belle anche con Sole e sono ferita e ci vuole tempo». In effetti Alex sembra voler accelerare non rispettando i tempi della moglie anche se lei chiede spazio.

Nel frattempo Alfonso Signorini decide di mandare le immagini di questi giorni e la bomba esplode. Se da una parte belli ricomincia a baciare la moglie dall'altra non riesce a star lontano dall'influencer.

Gf Vip, Soleil smaschera Delia? Cosa dichiara a Katia su lei e Alex: è proprio così?

Confusione in casa

Ci tra le due si fida di Alex? Nessuna probabilmente.

«Per quale motivo continui a fare questo a Sole? Lei è delusa. Lui dovrebbe essere sincero perchè con Soleil ha un rapporto importante e lo vuole nascondere» chiosa così Sonia Bruganelli. «Io ho avuto un cedimento con Sole perchè sono umano». Non vedeva l'ora di poter parlare Adraina Volpe: «Occhio perchè prima di parlare a Delia devi riflettere. Scegli con chi vuoi stare». Lui non ha dubbi: «Io ho scelto. Con Sole c'è solo una grandissima complicità».

Nessuna linearità per Belli e ci tiene a sottolinearlo il conduttore: «A volte sei il cecchino di te stesso, non siamo noi i cecchini. I tuoi gesti e i tuoi occhi tradiscono l'incertezza»