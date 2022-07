Gf Vip, Adriana Volpe fuori dal programma, Sonia Bruganelli riconfermata. E lei reagisce così

Martedì 5 Luglio 2022, 09:54

Sonia Bruganelli sarà un’opinionista del GF Vip anche il prossimo anno. Non accadrà lo stesso ad Adriana Volpe, che sarà sostituita da Orietta Berti. Ecco la reazione dell’ex conduttrice de I Fatti Vostri all’esclusione dagli studi del reality show di Alfonso Signorini. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Moose" from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Sonia Bruganelli smentisce le voci di crisi con Paolo Bonolis: il ballo a Formentera che zittisce gli haters