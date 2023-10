GF, Heidi rientrerà nella casa? Una "talpa" del reality svela alcune dinamiche interne

Giovedì 19 Ottobre 2023, 14:01

Dopo la scorsa puntata del GF, Heidi Baci ha sorpreso il pubblico decidendo di abbandonare la casa. La sua decisione è stata motivata da questioni familiari. Durante la trasmissione in diretta, Heidi aveva avuto un confronto emotivo con suo padre, il quale ha espresso preoccupazione per la figlia a causa della sua relazione con Massimiliano Varrese. Il padre ha dipinto Varrese come una figura opprimente che influiva negativamente sulla vita di Heidi, e ha svelato che la madre era molto scossa da come si stava comportando la figlia nel programma. Un profilo anonimo sui social ha rivelato alcune dinamiche interne, suggerendo una possibile protezione da parte di Signorini nei confronti di Varrese, perché "nessuno era al corrente delle parole del padre, non era previsto e concordato". Sempre sui social, alcuni utenti vorrebbero rivedere Heidi Baci nella casa, cosa che non si può escludere del tutto, considerando che la produzione potrebbe stare cercando una soluzione alle vicende più recenti. Su X, si legge: "Domani voglio proprio che cosa hanno in mente Signorini e gli autori quando parleranno di Heidi… Pretendo giustizia per quella ragazza #iostoconHeidi #GrandeFratello". Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben



