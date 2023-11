GF, il disagio di Fiordaliso: «Mi sono rotta le scatole..»

Giovedì 2 Novembre 2023, 11:10

Fiordaliso ha espresso il suo disagio per l'atmosfera pesante al Grande Fratello, in particolare criticando il comportamento prudente dei più giovani. Ricorda con nostalgia i suoi vent'anni, quando era più audace e propensa al rischio. Parlando con Paolo, la cantante ha detto candidamente che "tutti siano cambiati". Nel suo flashback personale, Fiordaliso ha confessato agli altri inquilini della "Casa" che se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto senza esitazioni, poiché amava la sfida e non si faceva intimorire. Ora, invece, si annoia nel vedere i compagni troppo cauti e pieni di preoccupazioni. Paolo risponde dicendo che personalmente non può aprirsi troppo se non c'è reciprocità, facendo riferimento a Letizia, che continua ad essere incerta sulla possibilità di avere una relazione. Fiordaliso è convinta che bisognerebbe affrontare la vita a pieno, poiché l'esperienza del Grande Fratello un giorno finirà e quindi bisogna goderne appieno. GF, Rosy dà un calcio a Fiordaliso per zittirla: «Ahi, mi fai male...»